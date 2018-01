NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Porsche SE von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 84 Euro angehoben. Das neue Votum für Porsche sei die Folge seiner jüngsten Hochstufung der Volkswagen-Vorzüge, schrieb Analyst Fraser Hill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek

Datum der Analyse: 31.01.2018

