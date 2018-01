Obwohl der Börsenneuling Voltabox von Analysten als "Technologieführer bei hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien" gelobt wird, ist die Bilanz der seit Oktober am Markt handelbaren Aktie bislang sehr enttäuschend. Zwar lag die Erstnotierung rund 40 Prozent über dem Emissionskurs. Schon am Tag des Börsendebuts ging es aber um 17 Prozent bergab. In den Folgewochen verdoppelte sich das Minus für alle zum ersten Börsenkurs eingestiegenen Anleger auf über 30 Prozent. Im Tief lag die Aktie sogar gut 7 Prozent unter dem IPO-Kurs, so dass zu diesem Zeitpunkt auch die hohen Zeichnungsgewinne komplett vernichtet waren.Nach den am Montag veröffentlichten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr scheinen viele Marktteilnehmer die Aktie aber wieder auf ihren Radar genommen zu haben. Überzeugend wirkt vor allem der Ausblick des Unternehmens. 2018 will der Batteriehersteller seinen Umsatz dank einer sehr guten Auftragslage um 120 Prozent auf ca. 60 Millionen Euro steigern und dabei eine EBIT-Marge von rund zehn Prozent erzielen. Im kommenden Jahr ...

