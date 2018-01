Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller habe im ersten Geschäftsquartal trotz Gegenwinds durch den starken Euro positiv überrascht, aber den Jahresausblick gesenkt, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei allerdings schon im November davon ausgegangen, dass der von Infineon für 2017/18 in Aussicht gestellte Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,15 zu optimistisch gewesen sei. Die Markterwartungen an das laufende und kommende Geschäftsjahr seien zu hoch. Friebel revidierte seine Gewinnschätzungen leicht nach unten./gl/ajx Datum der Analyse: 31.01.2018

