Am Montag hatte die Aktie des im TecDAX notierten Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) ein starkes, bullishes Signal generiert, indem der Kurs nach dem Ausbruch aus der vorherigen Dreiecksformation die wichtige Hürde bei 15,75 Euro überwand - und das auch noch deutlich. Aber was folgte, waren keine Anschlusskäufe, sondern umgehender, heftiger Verkaufsdruck. Das wäre erklärbar, hätte es negative Nachrichten vom Unternehmen oder eine negative Einschätzung von Analystenseite gegeben, aber das war nicht der Fall. Was als Erklärung bleibt:

Hier könnten bearishe Trader den Ausbruch bewusst zugelassen haben, um in die noch steigenden Kurse hinein Short-Positionen aufzubauen, die zunächst den Aufwärtsdrang stoppten und dann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...