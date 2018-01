Softing startet mit hoher Nachfrage aus der Prozessindustrie

Haar, 31.01.2018 - Softing Industrial erhält umfangreiche Produktaufträge aus dem Bereich Öl & Gas und sichert sich bereits im Januar einen Großteil der geplanten Jahresumsätze.

Die Prozessindustrie, speziell der Bereich Öl & Gas, zeigt die erwartete konjunkturelle Erholung für Produkte der Daten Kommunikation. Die Business Unit Data Networks, ein Teil des Segments Industrial der Softing AG (ISIN: DE0005178008), konnte bereits in den ersten 30 Tagen des neuen Jahres Auftragseingänge in Höhe von mehr als 2 Mio. EUR verbuchen. Die vorliegenden verbindlichen Bestellungen stammen allesamt von Schlüsselkunden, die in 2017 keine wesentlichen Bestellungen platziert hatten. In den nächsten Monaten werden weitere Produkt- und Projektaufträge erwartet.

"Mit den starken Auftragseingängen im Januar bestätigt sich unsere Erwartung, dass die Prozessindustrie wieder in eine starke konjunkturelle Phase eintritt. Da Softing in diesem Markt über eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen und somit über attraktive Margen verfügt, tragen Produktumsätze aus diesem Bereich überproportional zum Jahresergebnis bei", erklärt Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG.

Aufgrund der Lieferzeiten spezieller elektronischer Bauteile und Komponenten werden die Umsätze aus diesen neuen Produktaufträgen zum überwiegenden Teil im zweiten Halbjahr 2018 realisiert werden.

Über Softing

Die Softing Unternehmensgruppe ist Spezialist für die Implementierung des digitalen Datenaustausches und für die Verbesserung der Datenkommunikation in Anwendungen der Fahrzeugindustrie, der industriellen Automatisierung und im Bereich IT-Netzwerke. Die Produkte und Lösungen von Softing orientieren sich an den steigenden Anforderungen an eine integrierte und sichere Datenkommunikation. Die nach mittelständischen Prinzipien und Werten geführte Management-Holding ist international fokussiert und strategischer Partner für global agierende Unternehmen. Mehr Informationen unter: https://company.softing.com/

