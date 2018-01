IRW-PRESS: Lottogopher Holdings Inc.: LottoGopher Holdings Inc. meldet Erweiterung seines Geschäfts auf Investment-Emittent in Bereichen Blockchain und Cannabis

Update hinsichtlich geplanter Namensänderung, fortlaufender Investitionen in LottoGopher.com und Bildung von Advisory Board

Vancouver, 31. Januar 2018. LottoGopher Holdings Inc. (CSE: LOTO, OTCQB: LTTGF, Frankfurt: 2LG) (LottoGopher oder das Unternehmen) meldete heute seine Absicht, eine Geschäftsänderungstransaktion gemäß den Bestimmungen der Canadian Exchange durchzuführen und ein Investment-Emittent zu werden, der auf Investitionen in Kryptowährungen, die Blockchain-Technologie und die Cannabisbranche fokussiert ist, einschließlich LottoGopher.com.

Gemäß der geplanten Investmentpolitik werden die primären Investmentziele Aktiva der oben genannten Branchen sein, die innerhalb kurzer Zeit nach der Investition an die Börse gehen werden. Die Investmentaktivitäten von LottoGopher können passiv oder durch die Bereitstellung strategischer Beratungen, Vertreter im Board und/oder andere Mitteln im Rahmen einer aktiven Funktion im Geschäft der Unternehmen erfolgen, an denen es Anteile hält.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Aktionäre enorm von unserer Position profitieren werden, zumal wir in der Lage sind, die durch die Weiterentwicklung des Internets sowie angesichts des einzigartigen Bullenmarkts in der Cannabisbranche bei Blockchain- und potenziell aufstrebenden globalen Anwendungen vorhandenen Gewinne zu verzeichnen. Wir sind davon überzeugt, dass die Schaffung eines Mittels für die Investition in diese Unternehmen, die sich in einem frühen Stadium befinden und auf die die meisten Investoren keinen Zugang haben, attraktiv für unsere Aktionäre sein werden, sagte James Morel, CEO von LottoGopher Holdings Inc. Dieses neue Unternehmen würde es Investoren ermöglichen, sowohl in der Cannabis- als auch in der Blockchain-Branche Fuß zu fassen.

Namensänderung

Das Unternehmen beabsichtigt, eine Namensänderung durchzuführen, um seine Funktion als Investment-Emittent in der Blockchain- und der Cannabisbranche widerzuspiegeln.

Bestehendes Geschäft

Das Unternehmen beabsichtigt, sein Hauptaugenmerk auf die Fortsetzung seines Vorzeige-Investments in LottoGopher zu richten, wo es seine Blockchain-Technologie einführt, um mit der Online-Plattform LottoGopher.com den US-amerikanischen Lotteriemarkt im Wert von 80 Milliarden Dollar zu betreten.

Zusammenstellung des Beratungsteams

Das Unternehmen stellt zurzeit ein strategisch verbundenes Beratungsteam zusammen, das über Know-how sowohl in der Blockchain- als auch in der Cannabisbranche verfügt. Entsprechende Meldungen werden in den kommenden Wochen folgen.

Bedingungen für die Durchführung der Geschäftsänderung

Die Durchführung der Geschäftsänderung des Unternehmens, um ein Investment-Emittent zu werden, unterliegen einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf eine Genehmigung der Canadian Securities Exchange und der Aktionäre. Die geplante Geschäftsänderung des Unternehmens wird auch weitere Finanzierungen und die Identifizierung spezifischer Investitionen erfordern. Das Unternehmen wird weitere Informationen über seine Pläne bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

Über LottoGopher

LottoGopher ist ein Messenger-Service der Lotteriebranche, mit dem Nutzer Lotterietickets in ihrem Bundesstaat mittels Bankomat- oder Kreditkarte ganz einfach online bestellen und verwalten können. LottoGopher bietet Einzelpersonen die Möglichkeit, Zahlen auszuwählen und über eine sichere Verbindung Tickets für die offiziellen Lotterieziehungen in Kalifornien zu bestellen. Nutzer können so ganz einfach ihre Tickets und ihre Gewinne im Auge behalten. Bei LottoGopher haben Personen die Möglichkeit, entweder alleine zu spielen und ein Einzelticket zu kaufen oder aber öffentliche oder private Online-Gruppen zu bilden bzw. sich diesen anzuschließen und so an Pool-Gewinnziehungen der kalifornischen Lotterien - wie z.B. Mega Millions, Powerball und SuperLotto Plus - teilzunehmen. LottoGopher bietet Mitgliedschaften, bei denen kalifornische Bürger mehrere Tickets von verschiedenen Lotterien erwerben können. Außerdem können sich die Mitglieder von LottoGopher jederzeit über aktuelle Ziehungen informieren, ihre Tickets nachverfolgen und Gewinne einsammeln. Die Mitglieder haben exklusiven Zugriff auf Strategien, wie sie von Profispielern eingesetzt werden, erhalten Jackpot-Alerts, Neuigkeiten aus dem Lotteriesektor und werden über Glückszahlspiele und über den Finanzstatus der Gewinner informiert.

Für das Board von LottoGopher Holdings Inc.

James Morel President, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie auf LottoGopher.com, Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Anleger können sich unter LottoGopher.com/investor näher informieren.

Kontaktdaten

Investorenkontakt Stephen Hart, Investor Relations ir@lottogopher.com 917-658-7878 Medienkontakt Jane Tattersall LottoGopher jane@lottogopher.com 866-LOTTO-GO Firmensitz 3807 Wilshire Blvd. Suite 705 Los Angeles CA, USA 90010

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, sofern es sich nicht um historische Tatsachen handelt, zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der anwendbaren Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Informationen könnten finanzielle und andere Prognosen, Aussagen hinsichtlich Erweiterungspläne sowie Aussagen hinsichtlich zukünftiger Pläne, Ziele oder der wirtschaftlichen Performance oder Annahmen, die diesen zugrunde liegen, beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der geplanten Geschäftsänderung des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Unternehmensführung, die aus Erfahrungen, der Beobachtung historischer Trends, der derzeitigen Situation und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderen Faktoren, welche die Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, resultieren, die sich jedoch als unrichtig erweisen könnten.

Zukunftsgerichtete Informationen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren in sich, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Hinsichtlich der Pläne des Unternehmens, eine Geschäftsänderung durchzuführen, würden die Risiken die Fähigkeit des Unternehmens beinhalten, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten und Investmentmöglichkeiten in Kryptowährungen, der Blockchain-Technologie und der Cannabisbranche zu identifizieren und auszuverhandeln. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Außerdem beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt, zu dem sie getätigt werden. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist der Unternehmensführung nicht möglich, all diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkung jedes einzelnen dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Voraus zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor alleine oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichtete Aussagen unterscheiden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um damit zukünftigen Informationen, Ereignissen, Ergebnissen, Umständen oder anderen Gegebenheiten, die nach den hier veröffentlichten Informationen eintreten, oder unerwarteten Ereignissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird ist gesetzlich vorgeschrieben bzw. wird in den einschlägigen Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Canadian Stock Exchange (CSE) hat den Sachverhalt der Transaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42268 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42268&tr=1

