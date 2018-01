Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta035/31.01.2018/15:30) - 31. Januar 2018. Der Alleinvorstand der Krypto AG (die "Gesellschaft"), Herr Sascha Weiß, hat heute im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft sein Amt als Vorstandsmitglied mit sofortiger Wirkung niedergelegt, um sich zukünftig neuen Aufgaben zu widmen. Der Aufsichtsrat hat den Wunsch von Herrn Sascha Weiß akzeptiert und der Niederlegung des Amtes in seiner heutigen Sitzung zugestimmt. Die Amtsniederlegung ist mit sofortiger Wirkung erfolgt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Weiß für die erfolgreiche Zusammenarbeit.



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat Herrn Tobias Schröder (37) mit sofortiger Wirkung für 3 Jahre zum Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Schröder ist derzeit Head of Investor Relations bei der Berliner WAOW Gruppe. Er war bis Dezember 2017 bei der Münchner Vermögensverwaltung Hartz, Regehr & Partner GmbH und zuvor im Asset and Wealth Management der Deutschen Bank AG tätig. Nach dem Ausscheiden von Sascha Weiß wird Tobias Schröder als Alleinvorstand der Gesellschaft tätig sein.



WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9 Quotation: Börse Düsseldorf (Freiverkehr)



Krypto AG Die Krypto AG ist eine börsennotierte Infrastruktur Holding im Bereich Kryptowährungen und Blockchain Technologie. Ziel ist die Gründung oder Beteiligung von und an 3-5 Unternehmen pro Jahr. Aktuell hält die AG Mehrheitsbeteiligungen an der KryptoEducation GmbH und der Krypto Management Consulting GmbH. Geleitet wird die Gruppe von Tobias Schröder. Die Aktie ist im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert.



