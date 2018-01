Dow Jones - Das hat gesessen!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

nachdem am Montag an dieser Stelle noch betont wurde, dass der Dow Jones Industrial Average Index sämtliche kurzfristigen Aufwärtsziele abgearbeitet hatte, ließen sich die Verkäufer nicht lange bitten. Verlief der Montagshandel noch weitestgehend in geordneten Bahnen, geriet der Index am Dienstag deutlich unter Druck. Der heutige Kursanstieg des Schwergewichts Boeing sorgt zunächst für Entlastung.

Die Erholung im Dow Jones Industrial Average könnte den Index bis an den Dreifachwiderstand aus Fibonacci-Retracement, kurzfristigem Abwärtstrend und einer Horizontalern bei 26.392 Punkten bringen. Dort dürften die Verkäufer allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückschlagen. Erst wenn die Abrisskante bei 26.458 Punkten überschritten wird, würde sich das Chartbild wieder bessern.

Fällt der Index dagegen wieder deutlich zurück, was ohne ein bärisches Reversal bei der Boeing-Aktie heute kaum gelingen dürfte, würde erneut das Kursniveau um 26.150 Punkte als Unterstützung ins Spiel kommen. Unter 26.028 Punkten wäre die Stabilisierung dagegen vorbei und der Index könnte bald den Kursbereich um 25.800 Punkte ansteuern.

Bis zum Freitag stehen noch jede Menge Quartalszahlen auf der Agenda. Bis dahin dürfte die Volatilität also hoch bleiben.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2018 - 31.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 31.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

