31.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am Mittwochvormittag hielt Andreas Treichl, CEO der Erste Group , einen Vortrag rund um das Thema Finanzbildung. In der 60-minütigen Veranstaltung in der BHAK Wien 10 ging Treichl unter anderem auf die volkswirtschaftlichen Funktionen von Banken ein, erläuterte den Kapitalmarkt und sprach darüber, was die Digitalisierung für die Zukunft des Geldes bedeutet. Im Anschluss daran beantwortete Treichl zahlreiche Fragen der Jugendlichen. Liveübertragung für 49.000 Schülerinnen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...