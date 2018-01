Der Nettogewinn von Sartorius kletterte um 8,6 % auf 144 Mio. Euro. Der Umsatz wuchs um 9,3 % auf 1,4 Mrd. Euro, in der Region Asien-Pazifik sogar um 22,5 %. Von den Geschäftsbereichen des Konzerns entwickelte sich dabei die Laborsparte mit einem Umsatzplus von 22 % am dynamischsten. Dazu trug neben dem starken organischen Wachstum in diesem Bereich auch eine Akquisition in der Bioanalytik bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...