Seit vielen Jahren propagiert der Verband der Chemischen Industrie (VCI) gemeinsam mit anderen europäischen Industrieverbänden und unterstützt vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ein "Innovationsprinzip". Diese Initiative zielt in erster Linie auf die Regulierungspraxis in der EU. Bei neuen Gesetzen sollen in der "politischen Abwägung nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...