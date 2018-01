NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomriese AT&T hat überraschend einen kräftigen Zuwachs an Mobilfunkkunden im vierten Quartal gemeldet. Experten hatten mit einem Rückgang gerechnet. At&T hat seine Kunden gehalten und neue hinzugewonnen, weil die Kunden für ihr Geld mehr bekommen haben als vorher. Unter dem Strich profitierte AT&T deutlich von der US-Steuerreform.

Die Zahl der Kunden stieg um 329 000, wie aus einer am Mittwoch nach Börsenschluss in New York veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Analysten hatten hingegen mit einem erneuten Rückgang um knapp 31 000 gerechnet. Der Aktienkurs legte nachbörslich in einer ersten Reaktion um über vier Prozent zu.

Auch beim Gewinn schlug das Unternehmen die Prognosen der Experten: Je Aktie blieben 78 US-Cent hängen im Vergleich zu 66 US-Cent im Vorjahr. Unter dem Strich legte der Gewinn auch wegen der US-Steuerreform kräftig zu: 19 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2,4 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz blieb praktisch stabil mit 41,7 Milliarden Dollar, Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Der Mobilfunkriese hatte im Vorfeld der US-Steuerreform angekündigt, nach Verabschiedung eine Milliarde Dollar zusätzlich in den USA zu investieren und mehr als 200 000 Mitarbeitern einen Bonus von 1000 Dollar zu zahlen./stk

ISIN US00206R1023

