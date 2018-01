AURORA, Ontario, 1. Feb. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX:MG) (NYSE:MGA)





Am Donnerstag, den 22. Februar 2018 um 7:30 Uhr (ET) wird eine Telefonkonferenz für interessierte Analysten und Anteilsinhaber stattfinden, um die Ergebnisse des vierten Quartals zum 31. Dezember 2017 zu besprechen. Vorsitzender der Konferenz wird Don Walker, Chief Executive Officer, sein. Für Teilnehmer aus Nordamerika lautet die gebührenfreie Rufnummer 1-800-678-8995. Internationale Teilnehmer sollten die Nummer 1-303-223-2681 wählen. Bitte wählen Sie sich mindestens zehn Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein. Der Konferenzanruf wird auch auf www.magna.com (http://www.magna.com) übertragen. Die Präsentationsfolien zum Konferenzanruf werden am Morgen der Telefonkonferenz auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt.

Für Interessierte, die zum Zeitpunkt der Konferenz nicht verfügbar sind, wird eine Aufzeichnung am Donnerstag, den 1. März 2018 unter den folgenden Telefonnummern bereitstehen:

Nordamerika 1-800-558-5253 | International 1-416-626-4100 | Reservierungsnummer 21881633

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com (mailto:louis.tonelli@magna.com), 905-726-7035

KONTAKT FÜR TELEFONKONFERENZ

Nancy Hansford, Executive Assistant, Investor Relations

nancy.hansford@magna.com (mailto:nancy.hansford@magna.com), 905-726-7108

