Corporate News / Frankfurt am Main, 01. Februar 2018

FinTech Group startet erfolgreich mit B2C Geschäft ins neue Jahr und sichert sich nächsten internationalen B2B Großauftrag

Corporate News / Frankfurt am Main, 01. Februar 2018

* Blitzstart: FinTech Group AG knüpft an Erfolge aus 2017 an und schreitet in der B2B Internationalisierungsstrategie mit großen Schritten voran * B2B Neuauftrag: Entwicklung einer voll-digitalisierten Bank-Standardplattform für die andorranische Privatbank Vall Banc * B2C Rekordmonat: Rekordzuwachs an Kunden in 2017 konvertiert in Transaktionen - Januar 2018 ist zweiterfolgreichster Geschäftsmonat in der Historie von flatex * KOMMUNALKREDIT INVEST geht live: FinTech Group AG stellt Entwicklung der Online-Anlageplattform für Privatkunden in Deutschland fertig

Frankfurt am Main - Kurz nachdem die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) mit Morgan Stanley den ersten strategischen Gesellschafter gewinnt, gelingt im neuen Jahr gleich der nächste Coup: Die andorranische Vall Banc erteilt der FinTech Group den nächsten B2B Großauftrag während im B2C Geschäft die Transaktionszahlen im Januar die zweithöchsten in der Historie gewesen sind und deutlich über dem Vorjahresmonat lagen.

Nachdem in 2017 die Internationalisierungsstrategie in Österreich (Bawag PSK und Kommunalkredit Austria) erfolgreich gestartet und die KOMMUNALKREDIT Anlageplattform im Januar an den deutschen Markt gebracht worden ist, wird nun in enger Zusammenarbeit mit der andorranischen Vall Banc die Standardplattform für Privat- und Spezialbanken FTG:CBS erstmals auch in Andorra ausgerollt.

Dabei nutzt Vall Banc alle Module der modernen IT-Plattform der FinTech Group, um ihr Bankgeschäft im Bereich Retail und Private Banking in Andorra zu digitalisieren. Dazu gehören neben mehrsprachigen frontend-Prozessen wie Online-Kontoeröffnung und eBanking auch digitale Wealth Management Module sowie die Wertpapierabwicklungssysteme. Des Weiteren wird die FinTech Group das Datawarehouse führen und übernimmt neben der Compliance-Überwachung auch das Meldewesen. Die Einführung der modularen Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken "FTG:CBS" wird voraussichtlich 12 bis 15 Monate beanspruchen.

"Im Hinblick auf unsere Geschäftstätigkeit und unsere Strategie haben wir nach dem besten Partner gesucht, der uns über die nächsten Jahre hinweg in unserer Entwicklung eng begleiten kann. Die herausragende Expertise der FinTech Group AG im Business Process Outsourcing hat uns überzeugt. Die Möglichkeit sich an eine bestehende Plattform mit diversen Shared Services anzubinden, vermeidet lange Entwicklungszeiten und erlaubt uns in kürzester Zeit unseren Kunden voll-digitalisierte und fortschrittliche Banklösungen anzubieten während die IT- und Prozesskosten substantiell reduziert werden", sagt Vall Banc Chairman Christoph Lieber.

"Wir haben uns für 2018 Wachstum durch Skalierung und Internationalisierung als erklärtes Ziel auf die Fahne geschrieben. Das B2C Geschäft ist im neuen Jahr sehr stark angelaufen. Auf der B2B- Seite haben wir mit unseren kürzlich fertiggestellten Projekten für die Kommunalkredit Austria in Deutschland und Österreich unsere Expertise unter Beweis gestellt. Mit dem neuen Auftrag haben wir auf dem Weg unser Kernbankensystem als Standardplattform für Privat- und Spezialbanken zu etablieren einen nächsten Meilenstein erreicht. Unser Ökosystem, bestehend aus technologischen Modulen und bankprozessualen Lösungen, hat sich wieder einmal durchgesetzt und unseren neuen Großkunden überzeugt", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG.

Kontakt: Roman Keßler Head of Communications FinTech Group AG Rotfeder-Ring 5 D-60327 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 041 Roman.kessler@fintechgroup.com

