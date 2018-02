HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh nach vorläufigen Zahlen von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern seien außerordentlich gut gewesen, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Versender von Kochboxen steigere den Umsatz nach wie vor extrem stark und reduziere gleichzeitig den operativen Verlust (Ebitda), so dass das Unternehmen wie geplant bis zum vierten Quartal 2018 profitabel werden dürfte./bek/ajx

Datum der Analyse: 31.01.2018

ISIN DE000A161408

AXC0044 2018-02-01/07:29