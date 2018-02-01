sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 01.02.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 577 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

23,48 Euro		+0,07
+0,30 %
WKN: 623100 ISIN: DE0006231004 Ticker-Symbol: IFX 
Aktie:
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,411
23,429
09:31
23,41
23,43
09:31
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ALLIANZ SE
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANZ SE204,10+0,29 %
HELLOFRESH SE12,75+2,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG23,48+0,30 %