BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 205 (204) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 105,40 EUR - 'UNDERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 14,50 (14,00) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 30 (20) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 28 (29) EUR - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 106 (95) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 126 (123) EUR - 'NEUTRAL' MORGAN STANLEY NIMMT AIRBUS MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 115 EUR MORGAN STANLEY NIMMT MTU AERO ENGINES MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 140 EUR UBS SENKT FREENET AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 27,50 (27) EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 63 (66) SEK - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 150 (152) EUR - 'BUY'...Den vollständigen Artikel lesen ...