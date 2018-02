The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1CSDD2 DG HYP IS.A.951 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLV17 BERLIN, LAND LSA12/18A372 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL7513 NORDLB IS. 09/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB5DCU0 DT.BANK MTN 12/18 BD00 BON EUR N

CA TX5B XFRA USU88149AK22 ANDEAVOR 16/23 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1MLN74 THUERINGEN LS 12/18 BD01 BON EUR N

CA STI1 XFRA DE000A1X3MS7 SMART SOLUTIONS IHS 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US459200HZ73 INTL BUS. MACH. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US459200JA05 INTL BUS. MACH. 2018 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0877764414 COCA-C. AMATIL 13/18 MTN BD01 BON AUD N

CA 19MB XFRA XS0883317702 MIE HLDGS 13/18 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA HK0000139235 NEW WORLD C.LAND 13/18 BD02 BON CNY N