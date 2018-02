FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE

MYC XFRA JP3860260003 POCKET CARD

SLT XFRA DE0007170300 SCHALTBAU HOLDING O.N

P42 XFRA CA7459151089 PURE TECHNOLOGIES LTD.

4B4 XFRA AU000000BAU9 BAUXITE RESOURCES LTD

US8A XFRA US58039P1075 MCEWEN MINING INC.

MVF1 XFRA KYG5727R1048 O LUXE HOLDINGS HD-,10

WR4C XFRA US92931L4014 WPCS INTL DL-,0001

VG2 XFRA US0537341093 AVINGER INC. DL-,001