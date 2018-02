Dr. Ludwig Vogel wird Geschäftsführer Real Estate bei MPC Capital

Dr. Ludwig Vogel wird Geschäftsführer Real Estate bei MPC Capital

Hamburg, 1. Februar 2018 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse SCALE, ISIN DE000A1TNWJ4) verstärkt sich personell im Immobilienbereich. Zum 1. Februar 2018 nimmt Dr. Ludwig Vogel (47) seine Tätigkeit als Geschäftsführer der MPC Real Estate Solutions GmbH, Hamburg, auf.

Dr. Ludwig Vogel verfügt über 25 Jahre Erfahrung und umfassende Kompetenzen in der Immobilienbranche. Zuletzt war er Geschäftsführender Gesellschafter der Warburg-HIH Invest Retail Properties GmbH in Hamburg, wo er unter anderem mit seinem Team erfolgreich zwei Retail-Fonds für institutionelle Investoren auflegte und hierfür Immobilien einkaufte. Auf seinen vorherigen Stationen war er u.a. als Geschäftsführer bei der CEV (Immobilienunternehmen des Edeka-Verbundes) und der ECE tätig.

Bei MPC Capital wird sein Schwerpunkt auf den Immobilienstrategien Office und Retail in Deutschland liegen. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dr. Ludwig Vogel einen erfahrenen und in der Branche gut vernetzten Immobilienfachmann für uns gewonnen haben", so Dr. Roman Rocke, Vorstand der MPC Capital AG. "Gemeinsam mit unseren Teams in Deutschland und den Niederlanden wird Dr. Vogel unser aktuelles Portfolio betreuen und neue Nischenstrategien entwickeln."

Über die MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 260 Mitarbeiter.

