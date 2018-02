Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 57 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Vikram Karnany bestätigte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine positive Einschätzung des deutschen Mobilfunkmarktes. Der Experte geht davon aus, dass der Internetkonzern von seiner 73-Prozent-Beteiligung an Drillisch - dem wichtigsten Werttreiber - profitieren wird./edh/bek Datum der Analyse: 31.01.2018

ISIN: DE0005089031