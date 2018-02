Die Commerzbank hat die Einstufung für Siltronic nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Ergebnisse sowie die Prognsoen für das laufende Jahr deckten sich weitgehend mit seinen Annahmen und den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Thomas Becker am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Für die operative Gewinnmarge (Ebitda) gebe der Wafer-Hersteller noch keinen Aufschluss, was an einer 60 Millionen Euro hohen Belastung durch Währungseffekte liege./bek/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

ISIN: DE000WAF3001