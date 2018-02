CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM stärkt Live Entertainment-Geschäft in Italien durch Mehrheitsübernahme von D'Alessandro e Galli

CTS EVENTIM stärkt Live Entertainment-Geschäft in Italien durch Mehrheitsübernahme von D'Alessandro e Galli

* CTS EVENTIM erwirbt 60 Prozent der Anteile am renommierten Festival- und Konzert-Veranstalter * Dritte Akquisition binnen fünf Monaten festigt führende Position im italienischen Live Entertainment-Markt * Gründerduo bleibt am Unternehmen beteiligt und treibt dessen Entwicklung weiter voran

München/Camaiore (Lucca), 1. Februar 2018. CTS EVENTIM, einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, erwirbt 60 Prozent der Anteile am italienischen Festival- und Konzertpromoter D'Alessandro e Galli (Di and Gi). Damit baut CTS EVENTIM nach den Übernahmen von Vertigo und Friends & Partners seine Position im italienischen Live Entertainment-Markt weiter aus. Die Transaktion, die bereits vollzogen ist, verschafft CTS EVENTIM Zugang zu einem attraktiven Festival- und Künstler-Portfolio, das die bestehenden Aktivitäten des Unternehmens in Italien gezielt ergänzt.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Unsere Tochter TicketOne ist seit mehr als zehn Jahren der führende Ticketing-Anbieter in Italien. Dass wir innerhalb kürzester Zeit nun auch zum Marktführer im Live Entertainment-Segment avanciert sind, ist ein Meilenstein im Rahmen unserer Internationalisierung. Der italienische Markt zählt zu den vielfältigsten und attraktivsten in Europa - und kaum ein Promoter symbolisiert seine Kreativität und Vitalität so sehr wie D'Alessandro e Galli."

Di and Gi feierte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen und hat sich in dieser Zeit als einer der führenden Festival-, Tournee- und Konzertveranstalter Italiens etabliert. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen in seinem Heimatland unter anderem Auftritte von Adele, Justin Bieber, David Bowie, Paul McCartney, Bob Dylan, Elton John, Mark Knopfler, Jennifer Lopez, Ennio Morricone und Paul Simon organisiert. Jährliches Festival-Highlight ist das international renommierte "Lucca Summer Festival", das 2017 zum 20. Mal stattfand und dank Acts wie den Rolling Stones, Green Day und Robbie Williams mehr als 120.000 Besucher in die Toskana lockte.

Mimmo D'Alessandro, der die Geschäfte von Di and Gi wie bisher gemeinsam mit Mitgründer Adolfo Galli führen wird, ergänzte: "Wir freuen uns sehr darüber, ab dem heutigen Tag ein Teil von CTS EVENTIM zu sein. Dies verschafft uns zum einen Zugang zu den Ressourcen eines Global Players, der nicht nur über die modernste Ticketing-Plattform der Welt verfügt, sondern auch imstande ist, europaweite Tourneen zu organisieren. Zum anderen haben wir weiterhin die Möglichkeit, die besondere Kultur unseres Unternehmens fortzuschreiben: Bei D'Alessandro e Galli werden auch zukünftig die Anliegen der Künstler im Mittelpunkt unseres Handelns stehen."

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Über Systeme des Unternehmens werden jährlich mehr als 150 Millionen Eintrittskarten für mehr als 200.000 Veranstaltungen vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2016 erwirtschafteten 2.384 Mitarbeiter in 25 Ländern einen Umsatz von 830 Millionen Euro.

Über D'Alessandro e Galli Die Wurzeln von D'Alessandro e Galli liegen im Jahr 1987, als sich Mimmo D'Alessandro und Adolfo Galli zusammentaten, um die Italien-Tournee von Zucchero und Joe Cocker zu veranstalten. Aus der zunächst einmaligen Zusammenarbeit entwickelte sich im Laufe der Jahre einer der führenden Live Entertainment-Anbieter des Landes, der heute sowohl in seiner Heimat als auch in weiteren europäischen Ländern Konzerte und Festivals organisiert. Zu den Künstlern, deren Tourneen D'Alessandro e Galli in den vergangenen Jahren ausrichtete, gehören unter anderem Adele, Justin Bieber, David Bowie, Paul McCartney, Bob Dylan, Elton John, Mark Knopfler, Jennifer Lopez, Ennio Morricone und Paul Simon. Einige der prominentesten Acts in der bevorstehenden Saison sind Nick Cave & the Bad Seeds, Gorillaz, Lenny Kravitz, LP, Katy Perry, Ringo Starr, James Taylor, Tears for Fears und Roger Waters. Nicht zuletzt dank seiner lokalen Vertretungen in Viareggio und Brescia hat sich D'Alessandro e Galli seit mehr als 30 Jahren die Unternehmenskultur eines unabhängigen Veranstalters bewahrt, der die Interessen von Künstlern und Publikum in den Mittelpunkt seines Handelns stellt.

