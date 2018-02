MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim schlägt erneut in Italien zu. Mit der dritten Übernahme innerhalb weniger Monate festigt das deutsche Unternehmen seine dortige Position im Veranstaltungsgeschäft.

Nach den Veranstaltern Vertigo und Friends & Partners kauft das im MDax notierte Untenrehmen jetzt 60 Prozent des Festival- und Konzertpromoters D'Alessandro e Galli (Di and Gi). Die Übernahme sei bereits abgeschlossen, teilte CTS am Donnerstag in München mit. Angaben zum Kaufpreis machte das Unternehmen nicht.

Mit den jüngsten Zukäufen in Italien ist CTS Eventim jetzt im Bereich Live-Events als Veranstalter in insgesamt acht europäischen Ländern vertreten. Im Ticket-Handel ist das deutsche Unternehmen insgesamt in 25 Ländern aktiv./zb/das

