01.02.018 - Die CTS EVENTIM AG & CO. KGAA (ISIN: DE0005470306), einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, erwirbt 60 Prozent der Anteile am italienischen Festival- und Konzertpromoter D'Alessandro e Galli (Di and Gi). Damit baut CTS EVENTIM nach den Übernahmen von Vertigo und Friends & Partners seine Position im italienischen Live Entertainment-Markt weiter aus. Die Transaktion, die bereits vollzogen ist, verschafft CTS EVENTIM Zugang zu einem attraktiven Festival- und Künstler-Portfolio, das die bestehenden Aktivitäten des Unternehmens in Italien gezielt ergänzt.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Unsere Tochter TicketOne ist seit mehr

