DREIEICH (dpa-AFX) - Die milliardenschwere Übernahme des südhessischen Biotech-Unternehmens Biotest durch den chinesischen Investor Creat ist perfekt. Creat halte einen Mehrheitsanteil von rund 90 Prozent der Stimmrechte, teilte Biotest am Mittwochabend in Dreieich mit. Mit einem Kaufpreis von 940 Millionen Euro zuzüglich der Schuldenlast ist es eine der größten Übernahmen durch Chinesen in Deutschland in jüngster Zeit.

Creat hatte im Frühjahr 2017 ein Übernahmeangebot für Biotest abgegeben. Der Deal hatte sich aber verzögert, da die US-Behörde für Auslandsinvestitionen Gefahren für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten sah. Unter der Auflage, dass Biotest sich vom Geschäft in den USA trennt, gab die Behörde jüngst grünes Licht.

Der im SDax notierte Konzern Biotest mit weltweit rund 2500 Mitarbeitern verkauft biologische Arzneimittel, die entweder aus menschlichem Blutplasma gewonnen oder biotechnologisch produziert werden. Sie kommen etwa in der Notfallmedizin zum Einsatz. Creat hatte bereits angekündigt, die Firmenzentrale in Dreieich sowie Namen, Marken und Produktbezeichnungen beizubehalten./als/DP/mis

ISIN DE0005227235 DE0005227201 DE0009653386

