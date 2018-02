LOTTO24 AG: Lotto24 erreicht Jahresziele 2017 trotz schwacher Jackpot-Entwicklung und starkem Wettbewerb

- Transaktionsvolumen und Umsatz um mehr als 10 Prozent gesteigert - Break-Even erreicht - Marktführerschaft im weiter wachsenden Online-Markt ausgebaut - Prognose 2018

(Hamburg, 1. Februar 2018) 2017 war für die Lotto24 AG ( Lotto24.de), dem führenden deutschen Anbieter von staatlichen Lotterien im Internet, ein spannendes Jahr: Das Unternehmen ist nicht nur weiter gewachsen und hat die Marke von 1,5 Millionen Kunden überschritten, sondern hat erstmals auch den Break-Even erreicht.

Transaktionsvolumen und Umsatz um mehr als 10 Prozent gesteigert Trotz der außergewöhnlich schwachen Jackpot-Situation in der zweiten Jahreshälfte 2017 - insbesondere im Vergleich zu den hohen Jackpots des Vorjahres - sowie des stärkeren Wettbewerbs steigerte die Lotto24 AG nach vorläufigen Berechnungen das Transaktionsvolumen 2017 um 10,1 % auf 220,7 Mio. Euro (Vorjahr: 200,5 Mio. Euro) sowie den Umsatz um 10,8 % auf 25,2 Mio. Euro (Vorjahr: 22,8 Mio. Euro). Dabei sanken Transaktionsvolumen und Umsatz im vierten Quartal 2017 nach vorläufigen Schätzungen um 4,8 % auf 56,2 Mio. Euro (Vorjahr: 59,0 Mio. Euro), beziehungsweise um 9,7 % auf 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro). Die Bruttomarge verbesserte sich 2017 auf 11,4 % (Vorjahr: 11,3 %). Mit vorläufigen 291 Tsd. Neukunden im Geschäftsjahr 2017 (Vorjahr: 399 Tsd.), wovon aufgrund der schwachen Jackpot-Entwicklung nur 75 Tsd. Neukunden auf das vierte Quartal entfielen (Vorjahr: 113 Tsd.), legte die Anzahl der insgesamt bei Lotto24 registrierten Kunden vorläufig um 22,7 % auf 1.573 Tsd. Zu (Vorjahr: 1.282 Tsd.). Dank effizienter Marketingmaßnahmen - die Lotto24 an die jeweilige Jackpot-Entwicklung anpasst - gelang es dem Unternehmen, die Marketingkosten je registriertem Neukunden (»Cost per Lead, CPL«) 2017 nach vorläufiger Einschätzung auf 27,32 Euro (Vorjahr: 32,99 Euro) zu senken.

Break-Even erreicht Insbesondere die gute Umsatzentwicklung sowie die nach vorläufigen Berechnungen geringeren Marketingkosten in Höhe von 7,9 Mio. Euro (Vorjahr: 10,8 Mio. Euro) beeinflussten EBIT und Periodenergebnis positiv: Beide Kennzahlen verbesserten sich mit vorläufigen 1,0 Mio. Euro (Vorjahr: -3,9 Mio. Euro) und 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: -2,3 Mio. Euro) deutlich und übertrafen erstmals die Gewinnschwelle. Durch die Vermittlungstätigkeit hat die Lotto24 AG 2017 wichtige soziale sowie gesellschaftliche Projekte und Aufgaben mit rund 84 Mio. Euro unterstützt.

Marktführerschaft im weiter wachsenden Online-Markt ausgebaut Nach Informationen des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) und des Deutschen Lottoverbands reduzierte sich der Gesamtumsatz des DLTB (unter anderem Lotto 6aus49 und EuroJackpot) 2017 um 3,6 Prozent auf rund 7,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,3 Mrd. Euro). Die online generierten Spieleinsätze der staatlichen Gesellschaften und der erlaubten privaten Lotterievermittler stiegen hiernach um 7,6 Prozent auf rund 700 Mio. Euro (2016: 650 Mio. Euro). Das entspricht einem Online-Anteil von rund 10 Prozent (Vorjahr: 9 Prozent). Dabei hat die Lotto24 AG ihren Marktanteil im Online-Lotteriemarkt im Geschäftsjahr 2017 auf 32 % ausgebaut (Vorjahr: 31 %) und bleibt der mit Abstand führende Online-Anbieter staatlicher Lotterien in Deutschland.

"Das Marktpotential ist sowohl online als auch mobil nach wie vor enorm groß: Gemäß einer repräsentativen Online-Umfrage im Auftrag von Lotto24 im Januar 2018 planen rund 76 Prozent der Befragten konkret, Lotto zukünftig online zu spielen", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG.

Prognose 2018 2018 plant die Lotto24 AG, ihre Marketinginvestitionen zu erhöhen, um ihre Marktführerschaft als Online-Anbieter staatlicher Lotterien weiter auszubauen. Dabei rechnet das Unternehmen mit einer Steigerung des Transaktionsvolumens um 15 % bis 20 %, einer wachsenden Neukundenzahl und einem höheren CPL. Zudem erwartet Lotto24 eine gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserte Bruttomarge. In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen - insbesondere der Jackpot-Entwicklung - und den Marketinginvestitionen zur Neukundengewinnung werden sowohl EBIT als auch Periodenergebnis weiterhin über der Gewinnschwelle liegen.

Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

