FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ticketvermarkter CTS Eventim verstärkt sein Event-Geschäft mit einer Übernahme in Italien. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er 60 Prozent an dem italienischen Festival- und Konzert-Veranstalter D'Alessandro e Galli übernommen. Einen Kaufpreis nannte die CTS Eventim AG & Co. KGaA nicht.

Mit der dritten Akquisition binnen fünf Monaten festige man die führende Position im italienischen Live Entertainment-Markt, so CTS. Die beiden Gründer von D'Alessandro e Galli bleiben an dem Unternehmen beteiligt.

February 01, 2018 04:10 ET (09:10 GMT)

