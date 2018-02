Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus mit "Overweight" und einem Kursziel von 115 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte bis 2020 und darüber hinaus starken Rückenwind spüren, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der stark erwartete Profitabilitätszuwachs sei noch nicht vollständig eingepreist./edh/mis Datum der Analyse: 01.02.2018

AFA0034 2018-02-01/10:57

ISIN: NL0000235190