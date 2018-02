FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Qiagen haben am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 3 Prozent zugelegt und sich damit bei den starken Biotech-Werten in der TecDax -Spitze eingereiht. Analysten sahen ihre Erwartungen vom Spezialisten für Gendiagnostik erfüllt. Um Sonderfaktoren bereinigt habe man sogar besser als erwartet abgeschnitten, so Berenberg-Experte Scott Bardo.

Er lobte zudem die "schöne" Übernahme und den Aktienrückkauf. Qiagen stärkt sich mit STAT-Dx, die über ein System zum Test für Syndrome schwerer Infektionen der Atemwege oder des Magen-Darm-Trakts verfügen sowie zur Begleitdiagnostika für onkologische Anwendungen./ag/mis

ISIN NL0012169213

AXC0137 2018-02-01/10:58