Facebook-Call mit 52%-Chance bei Kursanstieg auf 200$

Laut einer im Commerzbank-Newsletter "IdeasDaily" veröffentlichten Analyse könnte der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) nun ein Ausbruch nach oben gelingen. Hier die Analyse:

"Die Facebook-Aktie weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Vom im Jahr 2013 bei 17,55 USD notierten Allzeittief konnte der Anteilsschein bis auf ein am 24.1.1.8 notiertes Rekordhoch bei 190,66 USD vorstoßen. Eine Dark-Cloud-Cover-Kerze im Tageschart löste einen Rücksetzer aus, der bis auf ein am Dienstag gesehenes Tief bei 181,84 USD zurückführte. Ausgehend von der dort befindlichen Supportzone schwang sich das Papier wieder bis knapp unter die jüngst erzielte Bestmarke empor. Um unmittelbares Anschlusspotenzial zu generieren, müsste der Kurs nun das sich bis 192,50 USD erstreckende Widerstandsbündel signifikant per Tagesschluss überwinden. Dort befinden sich neben dem Verlaufshoch mehrere steigende Widerstandslinien, die über die vergangenen mittelfristigen Hochpunkte gezogen werden können. Im gestrigen nachbörslichen Handel kletterte die Aktie in Reaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen nach anfänglicher Schwäche bis auf zuletzt 189,50 USD. Gelänge der nachhaltige bullishe Ausbruch über die genannte Hürde, würden potenzielle nächste Zielbereiche bei 196,70/197,00 USD, 202,00 USD und 205,88 USD in den Fokus rücken. Kurzfristig kritisch wäre hingegen ein Rutsch unter die Supportzone bei 181,07-181,84 USD per Tagesschluss zu sehen. Dann wäre ein Test der mittelfristig relevanten Unterstützungszone bei 174,67-175,80 USD zu erwarten. Darunter lautet die nächste wichtige Auffangzone 167,45-169,01 USD."

Kann die Facebook-Aktie nach der Überwindung der Marke von 192,50 USD auf 200 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 190 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Facebook-Aktie mit Basispreis bei 190 USD, Bewertungstag 20.4.18, BV 0,1, ISIN: CH0385523003, wurde beim Aktienkurs von 189,92 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,245 USD mit 0,81 - 0,82 Euro gehandelt. Kann die Facebook das Kaufsignal generieren, um danach auf 200 USD zuzulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,25 Euro (+52 Prozent) steigern.

Faktor-Long-Zertifikat

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung von den Kurssteigerungen der Facebook-Aktie profitieren will, könnte einen Blick auf Faktor-Long-Zertifikate werfen.

Das Commerzbank-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000CV1ZA39 bildet sowohl die positiven als auch die negativen Kursbewegungen der Facebook-Aktie mit 5-facher Hebelwirkung ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Facebook-Aktien oder von Hebelprodukten auf Facebook-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de