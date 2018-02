München - Die Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH i.I. haben auf der zweiten Anleihegläubigerversammlung der EUR 30 Mio. Anleihe (ISIN: DE000A1KQXX5, WKN: A1KQXX), abgehalten in der Bayrischen Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München, über den Beschlussvorschlag zur Erklärung einer Weisung an den gemeinsamen Vertreter einen Rangrücktritt hinsichtlich der Zinsforderungen zu erklären abgestimmt, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...