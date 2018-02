München (ots) - Wer am Valentinstag seinem Herzblatt ein

Schmuckstück schenken will, sollte ein möglichst zeitloses Design

wählen: Das finden 80 Prozent der Schweizer Verbraucher beim

Schmuckkauf wichtig. 44 Prozent legen sogar großen Wert darauf, ein

einzigartiges Stück auszuwählen. Das sind Ergebnisse des INHORGENTA

Trend-Index 2018 der Messe München. Dazu wurden 1.001 Verbraucher in

der Schweiz bevölkerungsrepräsentativ befragt.



"Unsere Umfrage zeigt: Wer ein klassisches Design mit einer

individuellen Note verbindet, hat am Valentinstag gute Aussichten

seinen Liebling zu erfreuen", sagt Stefanie Mändlein, Projektleiterin

der INHORGENTA MUNICH. Für die Personalisierung von Schmuckstücken

bietet sich beispielsweise eine persönliche Gravur oder ein Edelstein

in der Lieblingsfarbe an. "Auf der INHORGENTA Munich präsentieren

unsere Aussteller im Februar ein umfangreiches Angebot - vom

klassischen Design bis zu individuellen Farbsteinen der Saison."



Diamonds are forever



Modebewusste Verbraucher orientieren sich bei der Wahl eines

Schmucksteins an den Trendfarben der Laufstege in New York, Paris

oder Mailand. Gleichzeitig gilt: "Kostbare Edelsteine begeistern ihre

Besitzer stets unabhängig von Mode und aktuellen Trends", sagt

Mändlein. Die Umfrage bestätigt: 71 Prozent der Schweizer sind

überzeugt, dass Diamantschmuck in Zukunft genauso angesagt bleibt wie

heute. Aktuell legen 61 Prozent Wert darauf, dass Ketten, Ringe & Co.

aus wertvollen Materialien wie Gold oder Diamanten gearbeitet sind.



Emotionaler Wert



Um den persönlichen Wert eines Präsents zu erhöhen, sollte ein

Schmuckstück an einem speziellen Tag überreicht werden: Knapp zwei

Drittel der Schweizer empfehlen, Schmuck sollte mit einem besonderen

Anlass verbunden sein, um den emotionalen Wert zu steigern. Darin

sind sich Frauen (67 Prozent) und Männer (63 Prozent) einig.



Sich selbst verwöhnen



Wer sich selbst etwas gönnen will, geht dafür ebenfalls zum

Juwelier: 67 Prozent der Verbraucher kaufen Schmuck oder Uhren, um

sich selbst etwas Gutes zu tun - 59 Prozent kaufen Schmuck als

Geschenk.



INHORGENTA-Trend-Index 2018 - Uhren und Schmuck



Für den INHORGENTA Trend-Index 2018 der Messe München wurden im

September 2017 bevölkerungsrepräsentativ insgesamt rund 4.000

Verbraucher in der Schweiz (N=1.001), Deutschland (N=1.060),

Großbritannien (N=1.025) und Italien (N=1.118) von einem

Marktforschungsinstitut zu den Trends in der Uhren- und

Schmuckbranche befragt.



INHORGENTA 2018 - Die Welt von Schmuck, Edelsteinen und Uhren



Die ganze Welt von Schmuck, Edelsteinen und Uhren wird vom 16. bis

19. Februar 2018 auf der INHORGENTA MUNICH gezeigt. Gemeinsam mit den

Herstellern, Designern und dem Schmuck-Großhandel gestaltet die Messe

erfolgreich die Zukunft der Branche. Auf einer Hallenfläche von

65.000 Quadratmetern treffen sich rund 1.000 Aussteller aus 40

Ländern sowie rund 30.000 Fachhändler aus über 70 Ländern.



Weitere Informationen zur INHORGENTA MUNICH



https://www.inhorgenta.com/index-2.html



