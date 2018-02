SYZYGY AG: SYZYGY mit zweistelligen Wachstumsaussichten für 2018

Restrukturierungsjahr 2017: Die SYZYGY Gruppe hat nach vorläufigen Zahlen einen Umsatzrückgang um sechs Prozent auf EUR 60,6 Mio. verzeichnen müssen. Das operative Ergebnis wird sich um rund 29 Prozent auf EUR 4,0 Mio. verringern. Das Finanzergebnis beträgt EUR 1,4 Mio., so dass das Konzernergebnis nach Abzug von Steuern bei ca. EUR 4,4 Mio. (-14%) liegen wird. Das Ergebnis je Aktie wird rund EUR 0,40 entsprechen. Die liquiden Mittel des Unternehmens betragen EUR 16,0 Mio.

Aufgrund der weiterhin hohen Liquidität haben Vorstand und Aufsichtsrat der SYZYGY AG beschlossen, der Hauptversammlung am 15. Juni 2018 eine Dividende in Höhe von EUR 0,39 je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vorzuschlagen.

"Das letzte Jahr war durch eine umfassend notwendige Restrukturierung der Gruppe gekennzeichnet. Trotz erfolgreichem Neugeschäft konnten wir den Verlust des Kunden BMW in Berlin nicht vollständig kompensieren. Durch die anhaltend starke Nachfrage im Neugeschäft, die Konzentration auf den Wachstumsmarkt Deutschland und die Vertiefung der Integration unserer Geschäftsfelder werden sich die Veränderungen in diesem Jahr positiv auszahlen und ein deutliches zweistelliges Wachstum generieren", kommentiert Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der SYZYGY AG.

Die Gruppe wird im laufenden Geschäftsjahr den Fokus deutlich stärker auf die Entwicklung des deutschen Kernmarktes entlang der gesamten Wertschöpfungskette legen. Eine Schlüsselrolle fällt dabei dem Ausbau des strategischen Beratungsbereichs durch die enge Kooperation mit diffferent zu. Die Berliner Unternehmensberatung gehört seit Herbst 2017 zum Portfolio der Gruppe. Darüber hinaus entwickeln sich neben den klassischen digitalen Geschäftsfeldern die Bereiche Content Marketing und User-Experience sehr vielversprechend. Daher geht SYZYGY von einer Steigerung des Umsatzes im zweistelligen Bereich aus. Das operative Ergebnis (EBIT) wird proportional zu den Umsatzerlösen steigen.

Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2017 ist ab dem 29. März 2018 unter http:// ir.syzygy.de abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe SYZYGY ist eine der führenden digitalen Kommunikationsagenturen und gehört zur WPP-Gruppe. Wir stellen das menschliche Glück in den Mittelpunkt des eigenen Handelns und setzen digitale Technologien ein, um Marken zu Agenten positiver Veränderung zu machen. Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zur Agenturgruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieberatung diffferent, die Performance Marketingagentur Catbird Seat, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Experience spezialisierte Beratung USEEDS . Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirekt bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Mazda, Miles & More, o2 und die Techniker Krankenkasse.

