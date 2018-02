Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siltronic von 165 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Achal Sultania rät in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, den Kursrutsch infolge der Eckdaten zum vierten Quartal als Kaufchance zu sehen. Er hob seine Gewinnschätzungen für den Wafer-Hersteller aufgrund etwas höherer Margen leicht an. Der Ausblick sorge vielleicht für Verwirrung, sei aber eher vage und vorläufig. Das Geschäft laufe stark und die Nachfrage dürfte das Angebot auch weiter übersteigen./ag/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

AFA0054 2018-02-01/12:32

ISIN: DE000WAF3001