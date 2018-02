Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Software AG nach dem angekündigten Wechsel an der Führungsspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Nachfolger von Vorstandschef Karl-Heinz Streibich, Sanjay Brahmawar, dürfte substanzielles Wissen über das Segment Internet der Dinge (IoT) mitbringen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0056 2018-02-01/12:43

ISIN: DE000A2GS401