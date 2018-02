Die NordLB hat Salzgitter AG nach vorläufigen Zahlen für 2017 auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe die mehrmals angehobenen eigenen Ziele übertroffen sowie die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer anhaltend guten Geschäftsdynamik auch in den nächsten Quartalen. Dabei seien weitere positive Überraschungen nicht ausgeschlossen, falle der Ausblick doch traditionell eher konservativ aus./ajx/bek Datum der Analyse: 01.02.2018

ISIN: DE0006202005