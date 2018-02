Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.02.2018 Kursziel: 16,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Zweites Joint Venture in China sichert weitere Vertriebskanäle in einem der wichtigsten ausländischen Absatzmärkte SMT Scharf hat gestern ein weiteres Joint Venture in China bekanntgegeben. Das Unternehmen hat mit einer der führenden chinesischen Bergwerkgruppen, Shanxi Lu'an Coal Technology Equipment, eine strategische Partnerschaft vereinbart, um sowohl den Vertrieb von spezifischen Transportsystemen als auch den Service und das After-Sales-Geschäft zu forcieren. SMT Scharf wird sich an dem Joint Venture mit einem mittleren sechsstelligen Eurobetrag beteiligen und damit 40% an dem Gemeinschaftsunternehmen (Firmierung: Shanxi An'de Auxiliary Transportation Co., Ltd) halten. Mit 51% ist Shanxi Lu'an Coal Technology Equipment größter Anteilseigner, 9% werden von der Shanxi Lu'an Haitong Industry & Trade Co., Ltd. gehalten, die sich auf den Im- und Export von elektrischem Minenequipment spezialisiert hat. Im Rahmen des Joint Ventures werden SMT Scharfs Mono- und Duo-Rail-Produkte von der in 2013 gegründeten Scharf Mining Machinery Co., Ltd. mit Sitz in Xuzhou geliefert. Darüber hinaus wird das Unternehmen durch sein im Jahr 2010 gegründetes erstes Joint Venture in China (Shandong XinSha Monorail Co. Ltd.) mechanische Produkte einbringen. Neben der reinen Produktlieferung wird SMT Scharf zusätzlich seine über 10jährige Expertise in China im Bereich des Service und After-Sales nutzen. Damit umfasst die Zusammenarbeit sowohl einen Großteil von SMT Scharfs Produktpalette als auch das lukrative Wartungs- und Ersatzeilgeschäft, womit das Unternehmen sowohl eine hohe Kundenbindung als auch nachhaltig wiederkehrende Umsätze sicherstellen sollte. Aufgrund SMT Scharfs Minderheitsbeteiligung wird dieses Joint Venture at equity im Beteiligungsergebnis verbucht. Wir gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit bereits im laufenden Geschäftsjahr in Summe einen Umsatz im niedrigen einstelligen Millionen- Eurobereich erwirtschaften wird, mittelfristig beziffern wir das jährliche Umsatzpotenzial mit einem hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag. Das Joint Venture besitzt u.E. einen nennenswerten strategischen Wert für SMT Scharf, wenngleich die Einflüsse auf die Gewinn- und Verlustrechnung überschaubar sein dürften. Wir haben dennoch unsere Annahmen für das Nettoergebnis für die kommenden Jahre marginal erhöht. Synergien, die sich mit den anderen Aktivitäten von SMT Scharf ergeben könnten, haben wir dabei noch nicht berücksichtigt. Vor dem Hintergrund des jüngsten erneuten Anstiegs der Rohstoffpreise und des nach wie vor guten Sentiments haben wir zudem unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen leicht nach oben revidiert. Fazit: SMT Scharf sichert sich mit seinem zweiten Joint Venture in China nachhaltig lukrative Vertriebskanäle in einem stark wachsenden Markt. Zusammen mit der nach wie vor guten Entwicklung auf den Rohstoffmärkten sollte dies den Aktienkurs weiter beflügeln. Wir bestätigen aus diesem Grund unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 15,50 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16073.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

