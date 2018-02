Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat MTU mit "Underweight" und einem Kursziel von 140 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die europäische Luftfahrtindustrie habe das Zeug zu langfristigem strukturellem Wachstum, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei die Ergebnistransparenz sehr gut. Allerdings seien die Chancen der einzelnen Sektorunternehmen ungleich verteilt, weshalb Anleger selektiv vorgehen sollten./edh/bek Datum der Analyse: 01.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0062 2018-02-01/13:12

ISIN: DE000A0D9PT0