Hannover (ots) - Wer mit Kind und Kegel in die Ferien startet, hat häufig besondere Ansprüche an sein Urlaubshotel. Um Familien die Auswahl ihrer Unterkunft zu erleichtern, hat TUI daher zum Sommer 2018 einen Qualitätsaward speziell für Familienhotels ins Leben gerufen, der erstmalig an weltweit 118 Hotels verliehen wird. Wie beim TUI Holly und dem Top Quality Award sind auch hier die Urlauber die Jury: Einmal jährlich werden alle Hotels ausgezeichnet, die auf der zehnstufigen Gästezufriedenheits-Skala mindestens 8,7 Punkte im Bereich Kinderfreundlichkeit und 8,4 bei der Gesamtzufriedenheit erzielen. Um eine valide Auswertung treffen zu können, müssen mindestens 30 Gästefragebögen vorliegen, die von Familien ausgefüllt wurden. Die Gewinnerhotels dürfen nun mit dem gelben, kreisrunden Signet werben, das auf den Online-Buchungsseiten und ab der Wintersaison 2018/19 auch in den Katalogen zu finden ist. Bei der Urlaubssuche auf www.tui.com haben Kunden zudem die Möglichkeit, gezielt nach diesen Hotels zu filtern.



Die meisten TUI Family Champions befinden sich in Spanien (36), gefolgt von Griechenland (29) und der Türkei (22). Alle drei Urlaubsländer sind aufgrund der kurzen Flugzeit und ihrer guten touristischen Infrastruktur ideale Ziele für den Familienurlaub. Unter den Preisträgern befinden sich insgesamt 48 Hotels TUI-eigener Marken und -konzepte wie TUI Magic Life, RIU und Robinson. Ganz vorne dabei mit elf Preisträgern sind die Best Family Hotels, deren gesamtes Angebot speziell auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern zugeschnitten ist.



