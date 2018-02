01.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Januar ein Umsatz von 156,5 Mrd. Euro erzielt - und damit der umsatzstärkste Jahresauftakt seit 2008. Im vergangenen Januar lag der Umsatz noch bei 116,8 Mrd. Euro. Von den 156,5 Mrd. Euro entfielen 140,4 Mrd. Euro auf Xetra (Januar 2017: 104,7 Mrd. Euro), womit der durchschnittliche Xetra-Tagesumsatz bei 6,4 Mrd. Euro lag. Am Handelsplatz Börse Frankfurt wurden 4,5 Mrd. Euro umgesetzt (Januar 2017: 4,4 Mrd. Euro) und an der...

