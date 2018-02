FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharma- und Laborausrüster kehre mit guten Ergebnissen und einem positiven Ausblick zur Normalität zurück, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei in den Aktien aber bereits eingepreist./ag/ajx

Datum der Analyse: 31.01.2018

