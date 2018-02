FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat mit seinem Übernahmeangebot für den spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis bei der EU-Kommission in Brüssel keine Probleme zu erwarten. Die Wettbewerbshüter würden das Vorhaben ohne Auflagen durchwinken, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen Insider.

Hochtief will Abertis ebenso übernehmen wie der italienische Autobahnbetreiber Atlantia. Das Gebot des Essener Konzerns bewertet Atlantia derzeit mit rund 17,1 Milliarden Euro, Atlantia hat 15,6 Milliarden geboten, aber angedeutet, die Offerte noch aufzustocken zu können.

Die EU-Kommission hat bis zum 6. Februar Zeit, über das Hochtief-Vorhaben wettbewerbsrechtlich zu entscheiden. Anschließend muss auch noch die spanische Börsenaufsicht die Offerte absegnen.

Atlantia liegen die Genehmigungen bereits vor. Beide Bieter haben überdies das Okay der spanischen Regierung. Allerdings sieht Madrid die Abertis-Beteiligung am Satellitenbetreiber Hispasat als strategisch an, so dass sie der Gewinner des Bieterwettbewerbs am Ende womöglich wird abgeben müssen.

