01.02.2018

Berlin/München/Salzburg 01. Februar 2018

Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte B+S Banksysteme Aktiengesellschaft übernimmt das unter anderem auf automatisiertes Sparen spezialisierte Fintech-Unternehmen Clinc mit Sitz in Berlin.

Maßgeblich für diesen Zusammenschluss ist die Hebung der vorhandenen Synergien. So bietet die Clinc GmbH neben komfortablen mobilen Bankanwendungen auch Innovationen im Bereich der Kontoeröffnung und Authentifizierung an. B+S bringt mit ihrem DDBAC-Service die technische Plattform und die Multi-Banking-Funktionalität ein.

"Diese Akquisition ist ein Meilenstein auf dem Weg die digitale Transformation unserer Gruppe zu beschleunigen. Sie demonstriert unser Bekenntnis, durch technologische Innovationen einen kundenzentrierten Ansatz zu entwickeln und uns stärker im digitalen und mobilen Banking zu engagieren. Wir freuen uns, das Clinc-Team und seine Kunden in unserer Mitte begrüßen zu können.", kommentiert Wilhelm Berger, Vorstand der B+S Banksysteme AG, die Übernahme der Clinc GmbH.

Mit der Clinc App können Nutzer auf persönliche Ziele sparen und sich finanzielle Träume erfüllen. Durch den Einsatz innovativer Verfahren lernt Clinc intelligente Sparbeträge automatisch zu sparen. Innerhalb weniger Minuten können Nutzer ein vollwertiges Bankkonto eröffnen und somit die ermittelten Sparbeträge automatisiert auf die Seite legen. Das angesparte Guthaben kann im Anschluss auf Wunsch in ausgewählte Anlage-Angebote übertragen werden. Über die Banking-Plattform der Sutor Bank integriert sich Clinc in das Ökosystem von Anlage-Startups wie zum Beispiel Deposit Solutions/Zinspilot (europäisches Tages- und Festgeldportal), Growney (Robo-Advice) oder Savemate.

"Wir freuen uns, dass unser Portfolio-Unternehmen Clinc mit der Übernahme einen starken Partner für ihr weiteres Wachstum gefunden hat.", sagt Dr. Jens Pippig, Gründer und Geschäftsführer des ProSieben Sat 1. Accelerator, dessen Programm Clinc erfolgreich durchlief.

Die Gründer und Geschäftsführer der Clinc GmbH, Andreas Sohns und Julien Arnold, werden auch in Zukunft die Geschäfte des Unternehmens leiten und eng mit der Führung der B+S Banksysteme AG am Banking der Zukunft arbeiten.

Über Clinc

Das Berliner Start-Up läutet mit der Clinc App das Sparen & Investieren der Zukunft ein. Der eigens entwickelte Dynamic Intelligence Algorithmus lernt, das individuelle Sparpotential auf einem verbundenen Girokonto zu erkennen und automatisch auf ein persönliches Clinc Konto zu sparen. Die Kontoeröffnung erfolgt in unter 2 Minuten und Ersparnisse sind vollumfänglich durch die Partnerbank mit bis zu 100.000 EUR abgesichert.

Die Clinc GmbH wurde 2016 von Julien Arnold und Andreas Sohns gegründet und vereint ein Experten Team aus den Bereichen Fintech, UX/Design, Machine Learning und Software Entwicklung.

B+S Banksysteme AG Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (WKN 126 215, ISIN DE0001262152) erstellt und betreibt Standardsoftware-Lösungen zur Abwicklung von Finanzgeschäften bei Banken, Sparkassen und Industrieunternehmen. Mit ihren Lösungen ist B+S Marktführer im Bereich Electronic Banking in Deutschland. Innovative Lösungen für die Themen Zahlungsverkehr, Risikomanagement, Währungsmanagement und Treasury & Trading sind seit über 25 Jahren am Markt etabliert. Die Produktpalette der B+S wird sowohl als klassisches Lizenzgeschäft als auch als ASP-Modell mit Betrieb im eigenen Rechenzentrum angeboten. Zudem sind alle Produkte plattformunabhängig und haben in der Vergangenheit die Verarbeitung hoher Transaktions- und Kontenzahlen erfolgreich nachgewiesen.

