Die US-Bank JPMorgan hat Unilever NV nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die guten Zahlen und der insgesamt zuversichtliche Ausblick seien angesichts der schwachen Preisentwicklung in den Hintergrund getreten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Tatsache, dass vieles von der versprochenen Entwicklung 2018 erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden dürfte, werde am Markt als Wachstumsdelle gewertet. Übersehen werde dabei aber, dass Unilever Marktanteile zurück gewinne und zudem wieder reinvestiere. Beides sei der Grund dafür gewesen, dass die Aktie seit dem dritten Quartal 2017 hinter der Branchenentwicklung her gehinkt sei./she/ajx Datum der Analyse: 01.02.2018

AFA0093 2018-02-01/15:03

ISIN: NL0000009355