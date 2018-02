Liebe Leser,

der Ludwigshafener Chemieriese hat in Nordamerika einiges vor: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich unter Berufung auf eine BASF-Pressenachricht mitteilte, will der Dax-Konzern sein Geschäft mit dem Kunststoffvorprodukt MDI in Nordamerika fast verdoppeln.

BASF baut neue MDI-Syntheseanlage in den USA

So werde BASF zu Beginn des zweiten Quartals 2018 mit dem Bau einer neuen MDI-Syntheseanlage an seinem Verbundstandort in Geismar (Lousiana) beginnen, so ... (Marco Schnepf)

