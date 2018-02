Eines kann man schon mal festhalten: Es sieht nicht so aus, als würden die institutionellen Investoren das seitens der Sparer zur Monatswende zugeflossene, neue Kapital umgehend in den Markt investieren. Gegen 14 Uhr begann es über die US-Index-Futures Aktien zu regnen … und die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) drehte nach unten. Dabei stellt sie gegen 15 Uhr immer noch einen der wenigen Gewinner im DAX. Aber das macht diesen Schwenk aus charttechnischer Sicht nicht weniger brisant. Denn aus einem fast gelungenen Befreiungsschlag kann so auf einmal ein neuer Abwärtsimpuls werden:

Im Tageshoch sah es so aus, als würde die Aktie im Bereich der oberen Begrenzung des keilförmigen Aufwärtstrendkanals und knapp über ...

