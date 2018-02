Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

CA25660K1030 Hiku Brands Company Ltd. 01.02.2018 CA43130F1099 Hiku Brands Company Ltd. 02.02.2018 Tausch 1:1

CA34958R1010 Fortress Global Enterprises Inc. 01.02.2018 CA34961F1027 Fortress Global Enterprises Inc. 02.02.2018 Tausch 1:1

CA32016U1084 First Energy Metals Ltd. 01.02.2018 CA32016U2074 First Energy Metals Ltd. 02.02.2018 Tausch 5:1