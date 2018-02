TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: MiFID Umstellungen gelungen - Rekordumsätze im Januar

TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank: MiFID Umstellungen gelungen - Rekordumsätze im Januar 01.02.2018

Berlin, 1. Februar 2018

MiFID II Umstellungen gelungen Tradegate AG verzeichnet Rekordumsätze im Januar

Die mit MiFID II seit Jahresbeginn geltenden zahlreichen Gesetzesänderungen sind nach ersten Auswertungen von der Tradegate Exchange und ihren Marktteilnehmern überwiegend reibungsfrei umgesetzt worden, so dass bislang kein nennenswertes geändertes Kundenverhalten im Retail Markt zu beobachten ist.

Die Tradegate AG konnte daher im Januar erneut Rekordumsätze als Market Specialist an der Tradegate Exchange bzw. als Systematischer Internalisierer verzeichnen. Die Transaktionszahl in Aktien und ETFs stieg gegenüber dem bisherigen Rekordmonat November 2017 um 13,6% auf insgesamt 1.933.325 Geschäfte. Gegenüber dem Januar 2017 betrug der Anstieg 57,9%. Das damit verbundene Transaktionsvolumen erhöhte sich gegenüber November 2017 um 10,5% und gegenüber Januar 2017 um 52,2% auf nun 12,36 Mrd. EUR. Der Marktanteil der Tradegate Exchange gegenüber den vergleichbaren Retail Börsen im Aktienhandel ist im Januar auf rund 72% gestiegen.

Die Gesellschaft hat die Erwartung, dass verschiedene Neuerungen im Zuge von MiFID II, die sich in der Praxis als impraktikabel erwiesen haben bzw. nicht den vom Gesetzgeber gewünschten Zweck erfüllen, durch Gesetzgeber oder Aufsichtsbehörden im Sinne der Anleger angepasst bzw. nachgebessert werden.

Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank:

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. sechstausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ,Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking.

Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 E-Mail: chughes@tradegate.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank

Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89021120 Fax: +49 (0)30 89021121 E-Mail: htimm@tradegate.de Internet: www.tradegate.de ISIN: DE0005216907 WKN: 521690

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange

