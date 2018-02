NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers sei solide, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Free Cashflow habe sich außerdem gut entwickelt und die Dividende sei besser als erwartet. Im Ausblick sah er keine Überraschung./tih/ck

Datum der Analyse: 01.02.2018

