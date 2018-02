ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding beschließt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Frankfurt am Main, 01. Februar 2018. Der Vorstand der ProCredit General Partner AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der ProCredit Holding AG & Co KGaA (ISIN: DE0006223407) um bis zu 1.600.000 Aktien zu erhöhen (ca. 3% des derzeitigen Grundkapitals). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals in Höhe von 26.772.042 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von 267.720.420 EUR auf bis zu 275.720.420 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) erhöht werden. Die neuen Aktien sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet und für das Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigt. Sie werden nach ihrer Ausgabe in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet wird. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft behalten sich vor, während der Durchführung dieser Kapitalerhöhung, das Angebot auf maximal 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erhöhen. Die ProCredit Holding AG & Co KGaA wird den Platzierungspreis auf Basis des Accelerated Bookbuilding voraussichtlich am 02. Februar 2018 festsetzen.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) unterstützt die Transaktion und hat sich verpflichtet, im Rahmen dieser Kapitalerhöhung bis zu 40% der neuen Aktien zu zeichnen, wobei das maximale Investitionsvolumen der EBWE 25 Mio. EUR beträgt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der Fortsetzung der Wachstumsstrategie der ProCredit Holding AG & Co KGaA. Die Gesellschaft sieht weiterhin attraktive Möglichkeiten, das Kundengeschäft der ProCredit Gruppe mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vor allem in Südost- und Osteuropa auszuweiten, um auf dieser Basis das Wachstum der Bankengruppe weiter zu beschleunigen.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit equinet Bank als Joint Bookrunner und von Econnext als Advisor begleitet.

Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Nadine Frerot, Investor Relations, ProCredit Holding Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Wichtige Hinweise Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada oder Japan bzw. anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt und ist solchen Personen auch nicht zugänglich zu machen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot, bzw. Teil eines Angebots, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar, unabhängig davon, ob ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtswidrig wäre oder nicht.

Diese Mitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten oder Aussagen, die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen", "planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder "sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von späteren Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht von ProCredit Holding über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von ProCredit Holding, deren Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl ProCredit Holding als auch Berenberg und equinet Bank sowie die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen, lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.

